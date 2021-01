CATANIA Una trentina di persone che a Catania hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata davanti l’ingresso di via Etnea della Villa Bellini contro l’uso della mascherina protettiva sono state sanzionate dalla polizia per violazioni delle norme anti Covid.

Alcune di loro, accusate di avere incitato i presenti a continuare a non indossare il dispositivo di protezione individuale, sono state identificate e saranno denunciate alla Procura. La manifestazione, denominata dai promotori “Passeggiata per la giustizia e scienza secondo coscienza”, era stata pubblicizzata sui social network in dissenso con le scelte politiche nazionali e locali soprattutto sull’uso della mascherina.