Come si legge su “NewsCatania” è boom di abbonamenti per il nuovo Catania SSD firmato Rosario Pelligra. Al momento sono ben 6672 le tessere staccate dal pubblico rossazzurro, con 10.414 card “WeCatania” sottoscritte. Numeri davvero rari per le serie dilettantistiche, sicuramente da categorie ben più alte e, statistiche alla mano, superiori anche a diverse squadre di Serie A.

Il numero di abbonati rossazzurri ha infatti già superato quello di Spezia (4.153), Sassuolo (4.503), Napoli (5.000), Torino (5.229), Monza (5.764) ed Empoli (6.397), avvicinandosi al sorpasso nei confronti di Cremonese e Salernitana.