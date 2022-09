Come si legge su “TuttoCalcioCatania” continua ad aumentare il numero di abbonamenti venduti alle pendici dell’Etna.

Tanto entusiasmo in casa rossazzurra per la ripartenza del calcio a Catania, esprimendo fiducia nei confronti del progetto Pelligra. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del superamento dello score di abbonati registrato qualche anno fa dal Bari in Serie D, per la precisione nel campionato 2018/19. Fu l’inizio del ciclo De Laurentiis per il popolo biancorosso con un totale di 7.680 abbonati.

A Catania, invece, si è già andati oltre le 9mila unità, superando anche il terzo miglior dato di sempre in D, quello del Cesena 2018/19 (8.354). Adesso s’inseguono Parma (quota 10.089 nel 2015/16 con Luca Carra dirigente gialloblu) e, soprattutto, Palermo (10.446 nell’annata 2019/20).