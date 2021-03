L’edizione odierna de “La Sicilia” fa il punto sull’infermeria rossazzurra alla vigilia del derby del “Massimino” con il Palermo:

Tra squalificati (Tonucci) e infortunati (Zanchi) si parla anche di Antonio Piccolo ed il quotidiano spiega:





“Ancora non è al top e l’idea di Raffaele è di non portare in lista il giocatore per non rischiare, specialmente in una gara dagli alti contenuti agonistici. Potrebbe già rientrare tra i convocati del match di Bisceglie”.