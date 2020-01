Secondo quanto evidenziato da “Tuttocalciocatania.com”, il Catania sta per formalizzare un nuovo colpo in uscita. Si tratta di Giuseppe Fornito, centrocampista classe 1994. Il giocatore, quest’anno poco utilizzato, sarebbe ad un passo dal Rende dove firmerà un contratto semestrale. Il Catania continua a lavorare alle uscite, in attesa di novità sul fronte societario.