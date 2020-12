Nell’edizione odierna de “La Sicilia”, si parla della trattativa per la cessione del Catania a Joe Tacopina.

Il quotidiano etneo sottolinea che non sembrano esserci intoppi nel dialogo tra le parti e che ieri gli avvocati Arena e Augello hanno avviato il confronto, per arrivare in tempi brevi a una soluzione comoda per tutti.