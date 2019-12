Il Castrovillari sembra scatenato sul mercato, la squadra rossonera ha appena ufficializzato sulla propria pagina Facebook l’acquisto di Birzò, Graziano e Guarracino. Di seguito il comunicato:

L’ASD Castrovillari Calcio comunica che nella sessione invernale di mercato ha raggiunto l’accordo per le prestazioni sportive per la stagione agonistica in corso con i seguenti calciatori:

– Valerio Birzò centrocampista classe 2000 proveniente dal Ponsacco squadra che milita nel Girone E;

– Facundo Graziano nazionalità argentina centrocampista classe ’92 proveniente dall’Akragas (Eccellenza siciliana);

– Fabrizio Guarracino attaccante classe ’91, provenienza Portici Girone G.