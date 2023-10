A La Gazzetta del Mezzogiorno, Fabrizio Castori, si è espresso sul campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«È sicuramente il campionato più competitivo d’Europa tra le seconde serie. È un torneo spietato, in cui vincere anche una singola partita è sempre una piccola impresa. È vero: abbiamo assistito a nove giornate più imprevedibili del solito, con due ipotetiche corazzate come Sampdoria e Spezia addirittura sul fondo, altre grandi come Bari e Pisa in grave ritardo rispetto alle prime. Onestamente, non penso che Sampdoria e Spezia resteranno così in basso, così come alcune compagini ora in zona play-off potrebbero subire la rimonta di chi ora è attardato, ma possiede valori indiscutibili».