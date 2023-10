Intervenuto sulle colonne di Bresciaingol.com, Alessandro Calori, si è soffermato sul Brescia e sul campionato di B.

Di seguito le sue parole:

«Tanti pareggi del Brescia? Sono utili perché sono pur sempre risultati positivi soprattutto per una squadra che sta cercando e trovando il proprio equilibrio. Se non si perde vuol dire che il gruppo è tosto e con carattere. Per arrivare ai 3 punti bisogna trovare maggiore forza d’urto davanti perché la fase difensiva è solida. La squadra è comunque partita bene e dopo la pausa può proseguire su questa buona squadra, avendo anche la possibilità di recuperare ulteriore terreno con le tre partite rinviate ad inizio stagione. Inoltre vedo più mordente rispetto all’anno scorso».

«Serie B? Il campionato di Serie B è lungo e quindi ciò che viene detto oggi può essere smentito tra dieci giorni. Vedo organici molto forti, come quello del Palermo e del Parma. Gli emiliani sono una squadra fresca, giovane e che gioca bene. Anche il Venezia ha una squadra importante, mentre la Cremonese sta risalendo la classifica. Per il resto c’è molto equilibrio. Il Brescia per il blasone che ha dovrebbe sempre stare al vertice. So come ragiona la tifoseria bresciana: è abituata a vedere la propria squadra in Serie A e non si accontenta di fare annate normali. La società deve trovare i giusti accorgimenti per trovare continuità per restare nella parte sinistra della classifica. D’altronde non si può frenare l’entusiasmo della gente. La squadra però deve trovare innanzitutto la sua identità ed è importante non fare promesse che poi rischi di non poter mantenere. Lo scorso anno sicuramente sarà servito da lezione».