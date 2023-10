Palermo, Escl. Mateju: «Vogliamo essere protagonisti in questo campionato. Io e la mia famiglia stiamo benissimo in città»

«Vogliamo essere protagonisti in questo campionato». Parola di Ales Mateju. Il difensore ceco arrivato a Palermo nell’estate del 2022, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, ha tracciato un bilancio delle prime nove gare disputate dai rosanero in questa stagione di serie B: «Stiamo dimostrando con i fatti quello che con le parole abbiamo dichiarato in estate: vogliamo essere protagonisti in questo campionato. Ma mancano ancora 30 gare, 90 punti a disposizione, non bisogna mollare un centimetro e lottare fino alla fine. La parola d’ordine è equilibrio».

Classe ‘96, Ales Mateju, alla sua seconda stagione con la maglia del Palermo, è oggi una della pedine inamovibili dello scacchiere di Eugenio Corini nel reparto difensivo. Lo scorso anno al fianco di Marconi e Nedelcearu, adesso accanto ai più esperti Lucioni e Ceccaroni. Gli abbiamo chiesto in che modo è cambiato il rendimento della retroguardia rosanero, che fin qui ha incassato soltanto quattro reti: «La squadra è stata rinforzata in tutti i reparti, sono arrivati molti calciatori forti con grande esperienza, perché per raggiungere l’obiettivo è necessario essere molto competitivi in tutti i reparti. Per questo motivo in squadra ci sono 22 titolari e chiunque venga mandato in campo dal mister consente alla squadra di rendere al massimo».

Non sempre però per Ales Mateju sono state rose e fiori. In passato, infatti, il terzino destro rosanero è stato talvolta oggetto di critiche da una parte della tifoseria rosanero: «Sinceramente non passo molto tempo sui social, posso dire che tutte le volte che passeggio con mia moglie e mio figlio per le strade di Palermo ricevo sempre tanto affetto. Questo affetto provo a ricambiarlo dando tutto me stesso in campo anche quando ho avuto qualche fastidio fisico come nella gara contro il Sudtirol. Non amo tirarmi mai indietro per dare il mio contributo per il bene del Palermo».

E a proposito di affetto, nel corso della prima parte del ritiro pre campionato a Ronzone, Mateju ha incontrato un tifoso rosanero arrivato da Palermo proprio per fargli sentire il suo sostegno durante gli allenamenti: «Mi ha fatto molto piacere, è sempre bello ricevere l’affetto dei tifosi per un calciatore. In ritiro e in tutte le trasferte, così come ovviamente in casa, i nostri fan sono sempre eccezionali. Percorrono tanti chilometri per sostenerci e siamo orgogliosi di loro».

Affetto ricambiato dal difensore rosanero, che a Palermo vive insieme alla moglie e al piccolo Theo, nato da pochi mesi. Mateju e la sua famiglia si sono ormai pienamente ambientati in città: «A Palermo io e la mia famiglia stiamo benissimo, amiamo questa città. Mi piace molto il cibo siciliano, soprattutto quello a base di pesce. Mi piace dire “amunì” perché bisogna sempre andare e noi sappiamo dove vogliamo andare».