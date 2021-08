«Il calcio d’agosto non è molto veritiero secondo me. Nel Palermo ci sono tanti giocatori che conosco, come Odjer e Luperini che ho allenato. Fella secondo me è un giocatore che per la Serie C è uno dei migliori attaccanti. Lui fa gol, quindi è sicuramente un ottimo acquisto». Queste le parole del tecnico della Salernitana, Castori, nel post partita di Salernitana-Palermo.