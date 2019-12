«Il pari col Pescara? Sono arrivato giovedì, abbiamo fatto tre allenamenti. Il pareggio per noi è motivo di soddisfazione. Dopo il vantaggio abbiamo rischiato poco o nulla ed il pareggio ce lo teniamo stretto. Ci è stato anche annullato un gol regolare, senza polemiche, per cui mi ritengo soddisfatto. Non posso commentare ciò che è stato prima del mio arrivo, si diceva che prendevamo gol facilmente ma oggi non è stato così; il Pescara ha fatto molta fatica a farci gol. Siamo stati compatti e la squadra ha tenuto bene il campo contro una squadra che ha giocatori importanti con un potenziale da primi posti. Oggi abbiamo giocato con il 3-5-2 cercando di rivoluzionare la tattica e le scelte e questo ha pagato. Da oggi inizia il nostro campionato, speriamo in maniera giusta. Questo è un campionato molto equilibrato, si fa presto ad andare dai primi agli ultimi posti. In questo contesto di grande equilibrio, il Pescara può entrare nel giro dei playoff. Sarà importante il girone di ritorno in cui contano condizione atletica ed altre cose». Queste le parole rilasciate da Fabrizio Castori, tecnico del Trapani, in conferenza stampa.