Il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini ha rilasciato una lunga intervista a 360 gradi per il programma “Siamo Aquile” in onda su Trm.

Di seguito il suo pensiero sugli stadi chiusi: «Stadi a porte chiuse? Un disastro, nel calcio i tifosi sono una parte importante dello spettacolo, non solo per la coreografia ma ti danno carica, energia. Speriamo di ricominciare e che riaprano gli stadi, perché a Palermo la tifoseria si fa sentire, io penso che per noi sia uno svantaggio».