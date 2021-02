«Richieste di Boscaglia? Boscaglia non aveva chiesto niente, abbiamo parlato. Noi pensavamo di aver fatto una squadra di un certo tipo e io ci credo ancora. Abbiamo avuto l’opportunità di prendere De Rose che poteva aiutarci e l’abbiamo fatto. Sono certo che Boscaglia sia contento di quello che abbiamo fatto, non ci ha chiesto nulla.

Noi, parte tecnica, pensavamo di fare molto di più di quello che stiamo facendo. Quindi le responsabilità sono mie, dell’allenatore e dei giocatori. La situazione è questa e non possiamo nasconderci. Abbiamo ancora tempo per poter dimostrare che la squadra può fare meglio, non bisogna mollare ma andare a vanti e avere il sangue agli occhi.





Le scuse nel calcio non valgono, siamo molto indietro, lo sappiamo e abbiamo il tempo di rifarci. Ci crediamo e dobbiamo farlo con forza e con passione, alla fine vedremo cosa succederà. Di sicuro non bisogna mollare senza nasconderci. Veniamo criticati ed è giusto accettare le critiche, non ci sono problemi ma non ci arrendiamo. Andiamo Avanti a testa bassa». Queste le parole del ds rosanero Castagnini a “TRM”.