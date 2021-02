«Cosa non rifarei? Dai risultati ci sono tanti errori fatti, ma all’epoca abbiamo lavorato con passione ponderando le cose. Nel calcio si sbaglia e non ci dobbiamo nascondere. Oggi dico che quello che ho fatto lo rifarei, perché parlare con il senno del poi nel calcio conta poco. Saraniti sui social? I calciatori a volte fanno queste esternazioni, ma Saraniti è come tutti gli altri calciatori del Palermo. Non c’è nessun caso, non è stato messo in disparte. Saraniti come tutti, compreso lo staff, noi e l’allenatore, deve rimboccarsi le maniche e andare avanti. Nascondersi e chiacchierare in questo momento non conta niente. È troppo facile dare le colpe a qualcuno piuttosto che ad un altro, ma le colpe sono di tutti». Queste le parole del ds rosanero Castagnini a “TRM”.