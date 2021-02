«La serenità di tutti nel calcio non c’è. Bisogna lavorare e andare dritti. Boscaglia ha fatto degli errori e farà altri errori come tutti noi e come tutti noi deve migliorare. È un allenatore che sa fare il suo lavoro e può farlo anche meglio, come tutti noi. Non ci sono proclami da fare». Queste le parole del ds rosanero Castagnini a “TRM”.