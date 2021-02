Si chiacchiera a proposito della storia d’amore tra Manuela Ferrera e Gonzalo Higuain.

Nell’ultima puntata di “TikiTaka” la Ferrera si è difesa dalle critiche di Roberto Alessi. I





Il giornalista, secondo quanto riporta “Tuttosport”, ha bollato Manuela come un’amante poco rispettosa nei confronti del campione argentino: «C’è il panico nel mondo del calcio, se ora tutte le amanti cominciano a parlare…Higuain è legato da quando è ragazzo ad una bellissima donna di nome Lara, dalla quale ha avuto una figlia due anni fa», ha fatto sapere il giornalista. «Non sono mai stata l’amante di Higuain, la nostra storia risale a cinque anni fa, quando lui era single», ha assicurato la Ferrera. «La storia con Lara era su tutti i giornali, non potevi non sapere», ha insistito Roberto Alessi, che ha poi rivelato che Gonzalo Higuain è venuto a conoscenza delle ultime dichiarazioni della sua ex fiamma. «Non c’era nessuna Lara all’epoca. Allora forse è stato bugiardo. Io ho risposto ad una semplice domanda», si è difesa l’opinionista di Piero Chiambretti.