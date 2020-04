In questi giorni di quarantena forzata diversi ex calciatori si danno appuntamento sui social con vecchi compagni per parlare di calcio e vita quotidiana. Tra questi Bobo Vieri che, in una sua diretta su Instagram, ha “ospitato” Antonio Cassano. Tanti gli argomenti sviscerati. A partire da Tiki Taka, programma nel quale i due hanno fatto coppia prima che Fantantonio venisse allontanato: “A distanza di cinque mesi non so neanche perchè mi hanno mandato via”. In basso il video della diretta.