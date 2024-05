Intervenuto ai microfoni di SestaRete, Antonio Cassano si è espresso anche sul club rosanero. Il calciatore, ex sampdoria, si è soffermato per parlare della complessità che un calciatore possa trovare nel giocare in piazze calde come quella palermitana.

«Piazze come Palermo, Reggio Calabria e Catania sono complicate. Io amo il sud, ma per la pressione che c’è è tremendo giocare in quegli stadi. Mamma mia…».