Intervenuto in diretta streaming su BoboTV, il canale Twitch di Bobo Vieri, Cassano ha parlato del giocatore della Juventus e di Barella dell’Inter. Queste le sue parole:

«Dybala non regge la pressione, questo è ciò che gli manca per essere un campione. Se per nessuno degli allenatori che ha avuto alla Juve è stato indispensabile un motivo ci sarà. Ha dei grandi colpi, ma per portare la maglia numero 10 bianconera servono altre qualità. Lo venderei all’estero per far cassa, in Europa non riesce mai ad essere decisivo».





«Barella non mi entusiasma, ma il suo lavoro lo fa sempre bene e serve molto alla squadra. Mi piacerebbe vedergli accanto una mezzala di grande qualità, Vidal mi sembra in declino».