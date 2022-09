Nel corso del consueto appuntamento con la Bobo TV, Antonio Cassano, appoggiato da Lele Adani, che ha confermato la fumata bianca della trattativa tra Baldini e il Grifo, ha commentato così:

«A Perugia hanno una buona squadra, servirà tempo per applicare il suo credo, ma sono contento che Silvio sia rientrato. Ha idee, approda in una piazza importante, sono nei bassifondi ma vogliono risalire, è stato giusto prendere lui. Quando sei una persona per bene e sai fare il tuo lavoro, vieni sempre cercato».