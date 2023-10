Davide Santon ha parlato a “La Repubblica” dell’ipotesi che vedrebbe suo zio essere l’informatore di Corona.

Ecco le sue parole:

«Mio zio non è l’informatore di Corona. Ha un allevamento di vongole. Non so nulla di queste scommesse. È una cosa che mi fa schifo. Amico di Balotelli? Non sono io. Supermario non lo sento più, cambia numero ogni due settimane».