Durante l’intervista di presentazione di Parma-Como, il tecnico dei padroni di casa ha parlato anche del caso scommesse.

Di seguito le sue parole:

«Quando abbiamo parlato di Ancelotti era una grande cosa perché era un messaggio talmente tanto positivo ad arrivare dal calcio. Poi ogni tanto ci sono momenti in cui dal calcio arrivano cose negative, come arrivano da tutti gli ambienti, che sia l’industria o la politica. Vedo con grande dispiacere tanti giovani trovarsi in una situazione veramente brutta. Spero possano uscirne in maniera più strutturata, non solo per la vita da calciatore ma per la propria vita privata. Con qualcuno di questi ragazzi ho lavorato, altri li ho visti da fuori: per la giovane età provo grande dispiacere, come da padre a figlio. Io posso parlare da un punto di vista tecnico di Fagioli ed è un talento straordinario con il quale ho lavorato. Quello è sotto gli occhi di tutti. Mi auguro solo che possa uscirne più forte».