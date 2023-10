Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato del caso scommesse ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole:

«Mi sembra che la giustizia sportiva sia intervenuta con grandissima urgenza e determinazione. E l’argomento, almeno per quanto riguarda il primo caso, è stato subito affrontato. Per quanto riguarda la giustizia ordinaria non è mio compito fare alcun commento».