Massimo Cellino patron del Brescia, si è espresso Giornale di Brescia e tra i diversi temi affrontati ha comunicato che la società non è più in vendita.

Di seguito le sue parole:

«Il Brescia non è più in vendita. Nessuno si è fatto vivo concretamente. Quando sono stato commissariato, ho appreso solo dai giornali che la società era in vendita, aprendo così le porte a dei faccendieri. Il Brescia non ha prezzo perché nessuno me lo ha mai chiesto. Conosco solo una cura per trovare una tregua con la tifoseria: vincere, vincere il più possibile” alzando notevolmente l’asticella delle aspettative per la stagione attuale dove inizialmente l’obiettivo era la permanenza in categoria. Mi aspettavo una pacca sulla spalla nel momento più difficile ed ha invece ricevuto uno schiaffo».