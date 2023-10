Intervenuto a Sky Sport, Claudio Lotito ha parlato così sul caso scommesse:

«Mi auguro che i miei calciatori non siano coinvolti, anche perchè la Lazio non cura solo l’atleta ma anche la persona a 360 gradi. Poi può anche capitare che in una casa con quattro figli, tre si comportano in una certa maniera e uno purtroppo no. Dipende dalle persone ma intanto bisogna capire meglio, un conto è il videopoker un conto è scommettere sul calcio»,