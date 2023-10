Intervistato da “La Stampa” il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato del caso scommesse:

«Sono errori e debolezze individuali, non mi piace che venga infangato tutto il nostro mondo. Una cosa deve essere chiara: il calciatore non può scommettere e se lo fa deve essere punito. Dobbiamo saper evitare certe tentazioni perché siamo privilegiati e sulla bocca di tutti. Ogni nostro comportamento viene analizzato in maniera diversa».