«Iachini mi ha fatto diventare titolare. Lui è stata una figura di riferimento. Dopo Vicenza sono passato alla Reggina ma per Mazzarri non ero ancora mentalmente pronto e sono sceso in B al Piacenza dove l’ho ritrovato. Mi ha poi voluto a tutti i costi al Chievo e l’ho ritrovato a Palermo. In rosanero forse sono stati gli anni più belli per me. Siamo arrivati undicesimi dopo la promozione dalla Serie B. Ricordo Iachini… Quanto era scaramantico! In panchina doveva indossare sempre gli stessi vestiti e l’immancabile cappellino. L’estate successiva avevo tanto mercato ma Zamparini, all’epoca presidente, non ha voluto cedermi. In campionato siamo poi partiti male perché la squadra era stata smantellata. Zamparini decise di mettere fuori rosa me, Daprelà e Maresca per un mese. Da lì decisi di andarmene. C’erano tante offerte, anche da grandi squadre, ma scelsi il Genoa».