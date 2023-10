Sandro Tonali è uno dei primi nomi principali coinvolti nel caso scommesse. Il suo agente nelle scorse ore ha dichiarato di come il Newcastle sta facendo di tutto per aiutarlo. Secondo le indiscrezioni britanniche raccolte da Fantacalcio.it, infatti, il club inglese ha assunto il dottor Ian Mitchell, che ricoprirà il ruolo di capo psicologo all’interno della società per aiutare il centrocampista italiano.