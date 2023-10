Nicolò Fagioli è stato il primo nome emerso nello scandalo scommesse di cui si parla da giorni, e ha ricevuto già la sanzione dopo la sua auto-denuncia e il suo patteggiamento. Stamattina ha chiesto scusa ai tifosi sfogandosi sui social per alcune accuse ritenute infondate. Da qualche ora però il suo profilo Instagram non compare più nelle ricerche, segnale di come il calciatore abbia preferito momentaneamente chiuderlo.

Caso scommesse, lo sfogo social di Fagioli: «Su di me mille falsità, presto parlerò» (FOTO)