Fabrizio Corona intervenuto ad “Avanti Popolo” programma in onda su Rai Tre, condotta da Nunzia De Girolamo si è espresso sul caso scommesse con nuove rivelazioni.

Ecco le sue parole:

«Parole Spalletti? Lo conosco molto bene perché ha allenato a Milano. Il problema non sono le parole sullo sciacallaggio, ma quello che ha detto quando sono andati a prendere Tonali e Zaniolo. La maglia dell’Italia ha un valore e se questi giocatori hanno scommesso i loro soldi nel calcioscommesse è un problema. Non lo possono fare. L’onore sportivo del valore della maglia di ragazzi fortunati come loro deve essere rispettato. Accusa di sciacallaggio la Procura, perché se sono venuti a prendere quei ragazzi a Coverciano non hanno fatto sciaccallaggio ma il loro lavoro. Luciano, devi chiedere scusa a me e agli italiani, non devi difendere quei ragazzi, ma l’onore della maglia. Ti devi vergognare. Ci sono due giocatori che hanno confessato. Dal momento in cui rappresenti l’Italia e sei il padre della Nazionale italiana, non puoi difenderli. Mandano messaggi con giocatori abbracciati che urlano siamo l’Italia con Buffon che da anni ha giocato a carte».

Caso scommesse, Spalletti: «Tanti sciacalli in cerca di pubblicità»