Fabrizio Corona intervenuto ad “Avanti Popolo” programma in onda su Rai Tre, condotta da Nunzia De Girolamo si è espresso sul caso scommesse con nuove rivelazioni.

Ecco le sue parole:

«I giornalisti dicono che tramite Fagioli si arriva a Zaniolo e Tonali, in realtà tramite le chat di Fagioli, perché ci sono delle prove che riportano a loro. Fagioli e Tonali fanno parte di un disegno sistematico che può leggere solo un cervellotico. Fagioli e Tonali giocato a Piacenza nel 2011, crescono insieme e si incrociano con un gruppo di persone che sono il fulcro di questi indagini che è il nipote di questo informatore. L’informatore arriva a me perché essendo Fabrizio Corona ricevo centinaia e centinaia di messaggi e mail, io sono l’emblema dei soldi, del guadagno e nessuno mi propina notizie nella speranza di guadagnare. Quando lancio su telegram la notizia di Fagioli vengo invaso di messaggi. Tra i tanti messaggi ne ho chiamati e incontrati dieci. Questa persona mi ha scritto sia via mail che in direct su Instagram. Attenzione, questa persona aveva le prove oggettive di quello che dice, perché in questo filmato che abbiamo visto esiste una chiavetta, una Porva A che non hanno gli inquirenti. Io non ce l’ho con Zaniolo, è un talento. Fagioli e Tonali si autodenunciano, ma lui no. Perché crede di essere talmente superiore aklla legge da non avere quella superiorità intellettuale di mettersi di fronte alla legge d ire ce ha sbagliato. Lui non sa che esistono persone che hanno le prove contro di lui. Lui faceva scommettere amici suoi per lui con i suoi soldi. Anche Totti scommetteva, sono stati trovati milioni e milioni nel contocorrente di un suo amico. Questo ragazzo ha detto che aveva bisogno di soldi ed è finita lì. Oggi ti dico che sono coinvolti il 40% dei giocatori».