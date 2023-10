Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di “Radio Kiss Kiss” rilasciando le seguenti parole:

«Scandalo scommesse? Stiamo rasentando l’assurdo. Oggi un giocatore può divertirsi in diversi modi. I soldi sono abbastanza e andare a cercare altri modi di guadagnare vuol dire che hai perso la testa. È una brutta pagina per il calcio, la credibilità viene messa in discussione. Ogni tot anni esce fuori questa situazione e non va bene».