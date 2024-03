Caso Salernitana, Lotito chiede ai pm di Roma di essere ascoltato: «Confusi politica e fatti personali»

Il legale di Lotito, Gian Michele Gentile, ha spiegato come il patron biancoceleste sia disposto a parlare con gli inquirenti in merito al segmento che riguarda la vendita della Salernitana Calcio.

Di seguito le parole del legale:

«Lotito chiederà di essere sentito per la questione della Salernitana Calcio che ancora oggi è una ferita aperta per il presidente e ha comportato molti danni anche in sede civile. La richiesta di essere ascoltato in procura a Roma non riguarderà certo le presunte accuse a Gravina ma avrà ad oggetto la vicenda della vendita della Salernitana Calcio e in particolare i comportamenti messi in atto dai trustee». – ha aggiunto l’avvocato Gian Michele Gentile.

«Confondono strumentalmente il piano politico con dei fatti personali che non hanno nulla a che vedere» – ha spiegato inoltre lo stesso Lotito, ai microfoni del Tg1.