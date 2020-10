Situazione preoccupante in casa Palermo dopo il terzo ciclo di tamponi effettuato da quando mercoledì scorso è esploso il focolaio di Coronavirus.

Stando a quanto comunicato dal club rosanero (CLICCA QUI) , ci sarebbero altri due calciatori positivi e altri due membri dello staff contagiati.





Adesso sono quindici i calciatori risultati dunque positivi ai tamponi.

Dopo i rinvii arrivati contro Turris e Catanzaro, giovedì il Palermo avrà come da calendario il match contro il Potenza.

Il club rosanero si è già giocato il jolly messo a disposizione della lega chiedendo il rinvio della partita contro il Catanzaro. Per il rinvio d’ufficio da parte della lega, i disponibili devono essere meno di tredici oppure fra i tredici non ci devono essere portieri. Il Palermo in lista ha trenta calciatori contando anche i ragazzi del settore giovanile.

Attualmente dunque, in attesa dell’esito dei nuovi tamponi che saranno effettuati martedì, gli indisponibili per coronavirus sono quindici, e la partita ad oggi, visti i numeri, non sarà rinviata ufficialmente dalla Lega.