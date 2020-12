In casa Atalanta la frattura tra Gasperini e Gomez è ormai insanabile. Stando a quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, il tecnico ha definitivamente fatto fuori Gomez dall’Atalanta.

Il capitano nerazzurro non figura nella lista dei convocati in vista del match di domenica contro la Roma. Il Papu era entrato in contrasto con il suo allenatore dopo aver rifiutato di allargarsi a destra nel match di Champions League col Midtjylland il primo dicembre scorso, venendo poi sostituito da Ilicic.





La lite tra i due è nata da un cambio di posizione mal digerito dal Papu, più vicino alla porta e con meno possibilità di inventare. Nello spogliatoio è poi esplosa tutta la sua frustrazione che ha portato alla totale rottura tra i due.