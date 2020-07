C’è grande attesa per l’incontro che nel tardo pomeriggio il sindaco Vincenzo Ascione terrà con i tifosi all’esterno dello stadio Giraud. L’argomento dell’incontro è proprio la struttura cittadina con i lavori necessari per permettere al Savoia di potersi iscrivere al campionato di serie C. Una situazione che sta giustamente tenendo in tensione tutta la tifoseria. Intervenuto ai microfoni di “Solosavoia.it”, il primo cittadino ha si è espresso così in merito alla vicenda: «Non è una cosa semplice effettuare lavori ed acquisire la gestione dell’impianto, bisogna seguire un preciso iter istituzionale. Per questa ragione gli imprenditori mi hanno chiesto un’altra settimana, aggiungendo però di essere estremamente interessati ed ormai pronti a fare l’importante passo. In mattinata ho incontrato anche un altro imprenditore con i quale mi ero sentito tempo fa che mi ha chiesto un incontro nel quale anch’egli, a seguito di attente analisi settoriali, ha voluto esprimermi la propria volontà a far parte di una cordata imprenditoriale in grado di portare avanti un progetto finanziario serio ed importante che possa dare alla città ed ovviamente al Savoia una struttura all’avanguardia. Che campionato attende il Savoia? I lavori saranno fatti, non riusciremo ad ultimarli per l’inizio del campionato. E’ necessario in tal senso una proroga che possa permetterci di ultimare i lavori a stagione iniziata con il Savoia che giocherebbe in un’altra struttura in maniera temporanea. Staremo vicini alla famiglia Mazzamauro in maniera costruttiva. Da una parte proseguiranno i lavori per lo stadio per permettere quanto prima di poter disporre di un impianto adeguato ai campionati professionistici, dall’altro le forze imprenditoriali interessate ai lavori sono certo che saranno vicine alla società sotto forma di sponsorizzazioni. Sia chiaro, in c o in D non lasceremo solo il Savoia».