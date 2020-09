Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli in merito alla vicenda legata ai due calciatori della Nazionale inglese, Foden e Greenwood, mandati a casa dal ct Southgate per aver invitato due ragazze nell’hotel in cui alloggiava la squadra violando così le norme anti-covid.

Sui social è infatti spuntato il video della telefonata dei due calciatori ad una delle ragazze dove si prova a pianificare la serata. Lei, con un’amica, avrebbe chiesto di entrare in hotel, ma non saprebbe come. I calciatori non fanno resistenza, ma si chiedono quale sarebbe il motivo dell’incontro. E la ragazza risponde sorridendo: “Secondo te per fare cosa?”. In basso il video della chiamata.