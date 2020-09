Sono 84 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, ben 35 in più rispetto alla giornata di ieri. Il totale dei positivi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 4849.

Attualmente ci sono 104 persone ricoverate in ospedale (+4), 13 in terapia intensiva (per un totale di 117), 1.337 in isolamento domiciliare per un totale di 1454 positivi. I guariti sono 3106, 9 in più di ieri. Rimangono invariati i decessi: 289. Aumentano anche i tamponi nell’Isola: ben 5214, solo un’altra volta se n’erano fatti così tanti in 24 ore.

Questo il quadro riepilogativo aggiornato della situazione in Sicilia, di oggi Martedì 8 Settembre, in merito all’emergenza Coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 380.348, su 287.589 persone: di queste sono risultate positive 4.849 (+84). Attualmente sono contagiate 1.379 persone, 3.106 (+9) sono guarite e 289 decedute (0). Degli attuali 1.454 positivi, 104 (+3) pazienti sono ricoverati – di cui 13 (0) in terapia intensiva – mentre 1.337 (+72) sono in isolamento domiciliare.