Nelle ultime ore sono emerse novità in merito al futuro di “Michelone” Vano. L’attaccante del Carpi è finito nel mirino del Palermo, ma, stando a quanto riferito da “Livorno Live”, sarebbe molto vicino al trasferimento al Livorno.

Molto dipenderà se il Livorno riuscirà a liberarsi di qualche ingaggio importante e in queste ore si parla di un interesse della Ternana per Rajcevic, rientrato dal prestito in Polonia.