L’episodio riguardante l’ex calciatore del Benevento, ormai della Salernitana perchè ceduto dai sanniti l’estate scorsa in prestito biennale con obbligo di riscatto, risale ai giorni che precedettero Salernitana-Empoli: durante un controllo nella sua stanza in ritiro all’Hotel Commercio di Battipaglia, infatti, la dirigenza appurò la sua assenza.

Billong fu trovato altrove in compagnia. Da allora è stato messo fuori rosa con stipendio congelato. Oggi nuova udienza telematica del Collegio arbitrale: la Salernitana vorrebbe chiudere il suo contratto operando il licenziamento per inadempimento, Billong invece, dal canto suo fa altrettanto e cerca di trovare un paracadute: se il Collegio Arbitrale desse ragione alla società dell’ippocampo, per il centrale francese potrebbero aprirsi le porte della massima serie turca.