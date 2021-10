Continua a far discutere il caso sui presunti ascolti gonfiati di Dazn.

Nelle ultime settimane infatti non sono mancate le polemiche sul fronte dell’audience tv della Serie A, a causa delle metodologie di rilevazione degli ascolti da parte di Dazn con Nielsen per la parte streaming. E non solo, perché il problema sembra essere relativo anche agli ascolti sulla tv tradizionale, con una forbice rilevante tra quelli rilevati da Auditel e quelli indicati da Dazn.

Per questo, la Lega Serie A ha chiesto un nuovo tavolo tecnico con i vertici di Dazn per approfondire il tema degli ascolti nella prossima settimana.