Caso Acerbi-Juan Jesus, Thuram sul compagno: «Giusto che non vada in Nazionale»

Marcus Thuram è il primo calciatore dell’Inter a esporsi pubblicamente sulle accuse di razzismo nei confronti del compagno di squadra Francesco Acerbi.

Di seguito le sue parole:

«in casi del genere non è il momento di andare in Nazionale. Quando c’è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali momenti. Sono d’accordo con lui quando dice che bisogna uscire dal campo. Bisogna sbattere il pugno sul tavolo per far capire a tutti che il razzismo è inammissibile».