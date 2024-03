Con questi infortuni ci hai stancato: Milan, via libera per il trasferimento | Deve trovarsi un’altra sistemazione

I continui problemi fisici patiti dal calciatore hanno fatto perdere la pazienza al club rossonero, che a quanto pare ha deciso di metterlo sul mercato in vista della prossima estate.

In questo periodo tutti i club svolgono delle analisi in vista del futuro, per selezionare da quali elementi sarà composta la rosa per la stagione successiva.

Su questo fronte il Milan, dopo le delusioni di quest’anno, è molto attivo, e ha già iniziato a capire su chi poter contare.

La cosa certa però è che il Diavolo sembra ormai deciso a voler dar via un suo calciatore importante, che dopo l’ennesimo problema fisico è finito sul mercato.

Ennesimo problema fisico per il rossonero

Domenica pomeriggio si è giocata la sfida di campionato tra Hellas Verona e Milan. I rossoneri si sono imposti con il risultato di 3-1 in casa degli scaligeri, riuscendo così a superare al secondo posto in classifica la Juventus. Tuttavia per il tecnico Stefano Pioli non è stata una giornata di festa, visto che una grana importante ha coinvolto le condizioni fisiche di un suo calciatore.

Pierre Kalulu infatti al termine della prima frazione di gioco è stato costretto ad essere sostituito dal mister a causa di un problema di natura muscolare. Anche se l’idea iniziale non sembrava dover dare bruttissime notizie, il suo infortunio si è rivelato più grave del previsto. Dopo essersi sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso infatti la diagnosi per il difensore francese è stata chiara: distrazione del collaterale mediale, con tempi di recupero che si aggirano intorno alle sei settimane. Un duro colpo dunque per lui e per tutta la squadra.

Kalulu, addio Milan in estate?

Purtroppo per il 23enne francese non si tratta del primo grave problema fisico stagionale. Proprio ad inizio stagione il classe 2000 ha riportato un guaio muscolare, rimanendo ai box per più di un mese. In seguito la situazione si è fatta seria. Dopo qualche settimana infatti il centrale difensivo si è strappato il muscolo femorale, ed è stato costretto a fermarsi per quasi 4 mesi.

Dopo essere guarito proprio da questo infortunio, il transalpino era tornato titolare a distanza di tempo proprio nel match del Bentegodi, dove si è fatto male di nuovo. Un’annata dunque alquanto sfortunata per lui, che adesso rischia però addirittura il posto in rosa. La società infatti, stufa di questi continui problemi, sembra aver deciso di cederlo in estate.