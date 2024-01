Casini: «Vogliamo portare una giornata di A all’estero»

Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ospite del Riyad Social Forum Summit, iniziativa organizzata nella capitale araba prima della finale di Supercoppa ha parlato della possibilità di andare a giocare una giornata del campionato di A all’estero.

Ecco le sue parole:

«Giocare un’intera giornata di Serie A all’estero, come ha fatto l’Nba, magari proprio l’Arabia, che per il calcio diventato un Paese di riferimento già da diversi anni. È una cosa che stiamo valutando, con pro e contro. Il primo contro, come ovvio, è il fatto che i tifosi potrebbero perdere una giornata. Al momento non sarebbe possibile giocare il campionato all’estero, senza autorizzazione da parte di Fifa e Uefa»