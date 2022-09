“L’idea di un All Star Game di Serie A merita attenzione. Studieremo il progetto e le società in assemblea valuteranno tutti i pro e i contro”. Così il presidente della Lega di serie A, Lorenzo Casini, interpellato al telefono dall’ANSA parla della proposta lanciata per la Premier League dal patron americano del Chelsea, Todd Boehly, di una partita show stile Nba. “Nelle prossime settimane come Serie A studieremo il progetto e le società in Assemblea valuteranno tutti i pro e contro, con relative tempistiche”.

“Ricordo ancora con emozione – ha aggiunto Casini – la partita Europa-Resto del mondo dell’agosto 1982, con i nostri Zoff, Tardelli, Rossi e soprattutto Antognoni che giocò meglio di Platini e Zico, anch’essi in campo”.

Come spiega “Calcio&Finanza” Theo Hernandez, Lukaku, Immobile, Dybala e Pogba nella stessa squadra? Oggi sembra impossibile. Oltre 30 anni fa, però, in diversi occasioni alcuni dei grandi campioni presenti in Serie A giocarono con la stessa divisa. Parliamo della divisa della Nazionale della Lega Serie A, una selezione creata addirittura negli anni ’60. Fu infatti un’idea di Giuseppe Pasquale, al tempo presidente di Lega: la nazionale di Lega giocò il primo incontro l’1 novembre 1960 contro la nazionale di Lega inglese, vincendo 4-2. In panchina c’erano Alfredo Foni e Giuseppe Viani, in campo giocatori come Cesare Maldini, Boniperti, Hamrin, Angelillo, Charles e Altafini. Questa selezione disputò altre cinque esibizioni fino al 1964, poi ricomparve per un paio di anni tra il 1971 e il 1972 (tre partite) e, infine, tra fine anni ’80 e i primi anni ’90.