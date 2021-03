Nonostante la richiesta di privacy arrivata qualche giorno fa dal diretto interessato il gossip è tornato ad occuparsi della vita privata di Iker Casillas. La rivista Semana ha parlato di un nuovo amore per l’ex portiere: la cantante Sara Denez. Secondo il magazine i due avrebbero trascorso alcuni giorni insieme in Andalusia e la Denez si sarebbe rivelata un grande supporto per lo sportivo, che non starebbe attraversando un periodo facile dopo la separazione da Sara Carbonero.

Pettegolezzi ai quali Casillas ha preferito non rispondere mentre l’artista di Malaga è andata su tutte le furie. La Denez non ha infatti gradito il chiacchiericcio mediatico scatenato da Semana e ha prontamente fatto chiarezza sui social network. “Totalmente falso”, ha scritto Sara nelle sue storie di Instagram.





Successivamente ha deciso di pubblicare una foto con il suo vero fidanzato e la seguente didascalia: “Spero che chi riporti false notizie paghi per il male che provoca. Nella mia vita sono una zia normale. Ho il mio compagno e una vita tranquilla. Non sono la fidanzata di nessun altro: povero Iker!”. Sara Denez ha inoltre aggiunto: “Notizia falsa, lasciatemi tranquilla”.