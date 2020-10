Attraverso uun comunicato sul proprio sito ufficiale, la Casertana annuncia un positivo al Covid nel gruppo squadra. Ecco il comunicato:

“La Casertana FC comunica che, in seguito ai tamponi effettuati nelle scorse ore, un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid-19. Ritardata di alcune ore la partenza alla volta del ritiro di Teramo, il soggetto interessato è stato posto in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio. Come previsto dal protocollo, l’intero gruppo della prima squadra sarà sottoposto nuovamente a tampone nelle prossime ore. In attesa dell’esito di tali controlli, il calcio d’inizio della sfida Teramo-Casertana è stato posticipato alle ore 20.30 di domani, 18 ottobre”