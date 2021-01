Sirene dall’estero per Francesco Fedato, attaccante della Casertana.

Secondo quanto riportato da “TuttoC.com” il classe ’92 ha ricevuto un’offerta importante dall’Hajduk Spalato di Paolo Tramezzani.





Non mancano le contendenti in Serie C, tra cui Catania, Renate e Virtus Francavilla. Difficilmente, però, il club campano lascerà partire il giocatore.