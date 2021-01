La Casertana batte il Catania per 3-2 in una partita dalle mille emozioni.

Il primo tempo finisce in pareggio, gol di Turchetta al 17′ per i padroni di casa e di Piccolo al 21′ per gli ospiti.





Nel secondo tempo la formazione campana dilaga, segnando due gol con Carillo al 47′ e Cuppone al 64′.

I siciliani provano a rientrare in partita con la rete di Manneh al 74′, ma il vantaggio locale resiste fino alla fine.